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В Украине COVID-19 снова заболело рекордное число правоохранителей за сутки

Автор: Юлия Струк

В Украине коронавирусом заразилось рекордное число правоохранителей за прошедшие сутки, 9 ноября. Зафиксированы 569 случаев заболевания COVID -19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"По состоянию на 10 ноября COVID-19 зафиксирована у 569 правоохранителей, от осложнений болезни умерло трое сотрудников МВД", - отмечается в сообщении.

Наибольшее число больных правоохранителей зарегистрировано в Запорожской (56), в Житомирской (42) областях и в Киеве (80).

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Подчеркивается, что с начала пандемии коронавирусной болезнью заболели 15984 работника МВД, выздоровели - 14950. Кроме того, 43 сотрудника умерли.

Отметим, в Украине 25 октября коронавирусом заразилось рекордное число правоохранителей: был зафиксирован 471 случай заболевания COVID-19.

Как писало РБК-Украина, COVID-19 за прошлую неделю заболели 2719 правоохранителей системы Министерства внутренних дел.

Так, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 179 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд.

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