RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні антирекорд по коронавірусу: 4753 нових випадки

Автор: Анастасия Рокитна

В Україні зафіксували спалах коронавірусу, виявили 4753 нових зараження. Найскладніша ситуація у Києві, Харківській, Одеській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки і оборони.

На брифінгу МОЗ повідомили, що за вчора зробили 59 189 тестів на коронавірус, це рекордна кількість. Зокрема, зробили 32 376 тестів методом ПЛР і 26 813 тестів методом ІФА.

Найбільше нових випадків у Харківській області (+685), Києві (+383), Одеській області (+316), Дніпропетровській області (+316), Донецькій області (+263), Полтавській області (+227).

Популярні новини

Крім того, за минулу добу рекордно одужали від коронавірусу 2 569 людей. Загалом в країні 105 970 одужань від COVID-19. Також в країні 4597 смертельних випадків (+77).

З початку пандемії в Україні підтвердили 239 337 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, лікарі пояснили, чи потрібно повернення жорсткого карантину в Україні.

Зазначимо, про можливість повернення жорсткого карантину в Україні йдеться в матеріалі "Знову під замок. Чи загрожує українцям жорсткий карантин".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус