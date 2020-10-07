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В Украине антирекорд по коронавирусу: 4753 новых случая

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине зафиксировали вспышку коронавируса, выявили 4753 новых заражения. Самая сложная ситуация в Киеве, Харьковской, Одесской областях.

Таких данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

На брифинге Минздрава сообщили, что за вчера сделали 59 189 тестов на коронавирус, это рекордное число. В частности, сделали 32 376 тестов методом ПЦР и 26 813 тестов методом ИФА.

Больше всего новых случаев в Харьковской области (+685), Киеве (+383), Одесской области (+316), Днепропетровской области (+316), Донецкой области (+263), Полтавской области (+227).

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Кроме того, за минувшие сутки рекордно выздоровели от коронавируса 2569 человек. Всего в стране 105 970 выздоровлений от COVID-19. Также в стране 4597 смертельных случаев (+77).

С начала пандемии в Украине подтвердили 239 337 случаев коронавируса.

Напомним, врачи объяснили, нужно ли возвращение жесткого карантина в Украине.

Отметим, о возможности возвращения жесткого карантина в Украине говорится в материале "Снова под замок. Грозит ли украинцам жесткий карантин".

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