В Україні 5469 нових випадків коронавірусу

В Україні виявили 5469 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській, Полтавській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Оновлено: міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на брифінгу заявив, що за минулу добу зробили 53 403 тестів на коронавірус. Зокрема, 31 543 ПЛР-тестів та 21 860 ІФА-тестів.

Сьогодні антилідером за кількістю нових випадків став Київ (+462). Потім Харківська область (+446), Дніпропетровська область (+285), Житомирська область (+376), Донецька область (+256), Полтавська область (+249).

У Центрі громадського здоров'я спрогнозували найгірший сценарій розвитку коронавірусу в Україні - 35 тисяч випадків на добу.

З початку пандемії в країні підтвердили 309 107 випадків коронавірусу. Також одужали 129 533 людей (+3044).

Нагадаємо, в Раді заявили, що дитячі садки і початкову школу з листопада не закриватимуть навіть при найгіршому сценарію.

Зазначимо, пік епідемії вірусних захворювань в Україні очікують наприкінці листопада.

Крім того, в Україні вступили в силу оновлені зони карантину.