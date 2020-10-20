В Украине 5469 новых случаев коронавируса

В Украине выявили 5469 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Полтавской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Обновлено: министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге заявил, что за минувшие сутки сделали 53 403 тестов на коронавирус. В частности, 31 543 ПЦР-тестов и 21 860 ИФА-тестов.

Сегодня антилидером по числу новых случаев стал Киев (+462). Затем Харьковская область (+446), Днепропетровская область (+285), Житомирская область (+376), Донецкая область (+256), Полтавская область (+249).

В Центре общественного здоровья спрогнозировали наихудший сценарий развития коронавируса в Украине - 35 тысяч случаев в сутки.

С начала пандемии в стране подтвердили 309 107 случаев коронавируса. Также выздоровели 129 533 человек (+3044).

Напомним, в Раде заявили, что детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при самом худшем сценарии.

Отметим, пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября.

Кроме того, в Украине вступили в силу обновленные зоны карантина.