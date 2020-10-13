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В Україні 5133 нових випадки коронавірусу

Автор: Анастасия Рокитна

В Україні виявили ріст нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 5133 людини. Найбільше заражень в Харківській, Львівській, Дніпропетровській областях та в Києві.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Оновлено: на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що за минулу добу було зроблено 51 205 тестувань на коронавірус. Зокрема, зроблено 28 353 ПЛР-тестів та 22 852 ІФА-тестів.

Найбільш складна ситуація в Харківській області (+439), Львівській області (+341), Києві (+397), Дніпропетровській області (+305), Полтавській області (+285).

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З початку пандемії в країні підтвердили 270 587 випадків COVID-19, 116 562 випадків одужання (+2152) та 5122 смертей (+107).

У МОЗ заявили, що зростання кількості випадків захворювання коронавірусом, госпіталізації спонукають переглянути протиепідемічні заходи в Україні.

Також президент Володимир Зеленський дав низку доручень у зв'язку зі зростанням захворюваності коронавірусом.

Зокрема, в Києві, Одесі, Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі.

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