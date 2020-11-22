ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні 12 079 нових випадків коронавірусу

Новость на русском → Київ, Неділя 22 листопада 2020 08:22
В Україні 12 079 нових випадків коронавірусу Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні виявили спад випадків коронавірусу, за минулу добу зафіксували 12 079 нових випадків. Найбільше нових заражень у Києві.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За вчора здійснено 34 397 тестувань, зокрема методом ПЛР - 27 998, методом ІФА - 6 399.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.

Від початку пандемії захворіли 624 744 особи, 286 917 людей одужали. Смертельних випадків - 10 951. За минулу добу померли ще 138 людей.

Нагадаємо, в Україні тільки у двох областях ліжка заповнені на більш ніж 70%. Однак продовжує зростати показник захворюваності на коронавірус. Найгірша ситуація в Сумській області.

Крім того, представник Офісу президента Кирило Тимошенко не виключив введення в Україні повного локдауну. Обмеження можуть посилити, якщо українці не будуть дотримуватися карантин вихідного дня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Коронавірус
NEWS
ЦВК назвав явку на місцевих виборах станом на 13:00
Олександр Білоусфінансовий редактор ЦВК назвав явку на місцевих виборах станом на 13:00
DAILY
Сім років потому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Сім років потому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану