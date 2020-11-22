В Україні 12 079 нових випадків коронавірусу

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

В Україні виявили спад випадків коронавірусу, за минулу добу зафіксували 12 079 нових випадків. Найбільше нових заражень у Києві.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За вчора здійснено 34 397 тестувань, зокрема методом ПЛР - 27 998, методом ІФА - 6 399.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.

Від початку пандемії захворіли 624 744 особи, 286 917 людей одужали. Смертельних випадків - 10 951. За минулу добу померли ще 138 людей.

Нагадаємо, в Україні тільки у двох областях ліжка заповнені на більш ніж 70%. Однак продовжує зростати показник захворюваності на коронавірус. Найгірша ситуація в Сумській області.

Крім того, представник Офісу президента Кирило Тимошенко не виключив введення в Україні повного локдауну. Обмеження можуть посилити, якщо українці не будуть дотримуватися карантин вихідного дня.