У двох областях ліжка для хворих COVID-19 заповнені більш ніж на 70%

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% вже у двох областях. В середньому по країні заповнені 52% таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільш завантаженими є лікарні у Полтавській (73,9%) та Черкаській (70,2%) областях. У Києві зайняті 54,3% ліжок.

Всього в Україні введено вже 53 445 лікарняне ліжко для COVID-19.

Також в країні продовжує зростати показник захворюваності коронавірусною хворобою. Станом на 21 листопада в Україні цей показник становить 424,7 при нормі 40. Найгірша ситуація спостерігається в Сумській області - 727,2. У Києві показник становить 491,7.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 14 580 осіб. Це найбільший показник з початку пандемії. За добу померли 215 осіб.

Крім того, представник Офісу президента Кирило Тимошенко не виключив введення в Україні повного локдаунe. Обмеження можуть посилити, якщо українці не будуть дотримуватися карантин вихідного дня.

Додамо, що глава МОЗ Максим Степанов заявив, що МОЗ вимагатиме локдаун в Україні, коли щодня будуть фіксувати 30 тисяч хворих коронавірусом.