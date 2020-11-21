ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У двох областях ліжка для хворих COVID-19 заповнені більш ніж на 70%

Новость на русском → Київ, Субота 21 листопада 2020 10:55
У двох областях ліжка для хворих COVID-19 заповнені більш ніж на 70% Фото: медик (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% вже у двох областях. В середньому по країні заповнені 52% таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільш завантаженими є лікарні у Полтавській (73,9%) та Черкаській (70,2%) областях. У Києві зайняті 54,3% ліжок.

Всього в Україні введено вже 53 445 лікарняне ліжко для COVID-19.

Також в країні продовжує зростати показник захворюваності коронавірусною хворобою. Станом на 21 листопада в Україні цей показник становить 424,7 при нормі 40. Найгірша ситуація спостерігається в Сумській області - 727,2. У Києві показник становить 491,7.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 14 580 осіб. Це найбільший показник з початку пандемії. За добу померли 215 осіб.

Крім того, представник Офісу президента Кирило Тимошенко не виключив введення в Україні повного локдаунe. Обмеження можуть посилити, якщо українці не будуть дотримуватися карантин вихідного дня.

Додамо, що глава МОЗ Максим Степанов заявив, що МОЗ вимагатиме локдаун в Україні, коли щодня будуть фіксувати 30 тисяч хворих коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Мінстерство охорони здоров'я України карантин Коронавірус
NEWS
В Україні виявили понад 14,5 тисяч нових випадків коронавірусу
РБК-Українаінформаційне агентство В Україні виявили понад 14,5 тисяч нових випадків коронавірусу
DAILY
Сім років потому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Сім років потому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану