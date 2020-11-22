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В Украине 12 079 новых случаев коронавируса

Новина українською → Киев, Воскресенье 22 ноября 2020 08:22
В Украине 12 079 новых случаев коронавируса Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине выявили спад случаев коронавируса, за минувшие сутки зафиксировали 12 079 новых случаев. Больше всего новых заражений в Киеве.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Вчера сделали 34 397 тестирований, в частности методом ПЦР - 27 998, методом ИФА - 6 399.

Наибольшее число подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в г. Киев (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

От начала пандемии заболели 624 744 человека, 286 917 человек выздоровели. Смертельных случаев - 10 951. За минувшие сутки умерли еще 138 человек.

Напомним, в Украине только в двух областях койки заполнены на более чем 70%. Однако продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусом. Самая плохая ситуация в Сумской области.

Кроме того, представитель Офиса президента Кирилл Тимошенко не исключил введения в Украине полного локдауна. Ограничения могут усилить, если украинцы не будут соблюдать карантин выходного дня.

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