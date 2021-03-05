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Україна сьогодні тричі просила ввести "тишу" на Донбасі, але обстріл не припиняються

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 5 березня, збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Проте обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС у Facebook.

Так, поблизу населеного пункту Піски бойовики відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета, а біля Авдіївки - зі стрілецької зброї.

Також ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Мар'їнка. Окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій зі снайперської зброї.

В результаті український військовий отримав вогнепальне поранення. Він був оперативно доставлений в лікарню, де йому надається необхідна медична допомога. Його стан оцінюється як важкий.

"На місці події працюють представники військової частини і група оперативного реагування військової служби правопорядку", - йдеться в повідомленні.

При цьому українська сторона СЦКК повідомила про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

"З метою негайного припинення вогню СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЄ на введення режиму "тиша". Однак представники російсько-окупаційних військ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 4 березня, бойовики дев'ять разів відкривали вогонь по українським позиціям на Донбасі. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Раніше повідомлялося, що представник української делегації в Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш не виключає нової ескалації ситуації на Донбасі. На його думку, шляхом ескалації Росія спробує змусити Україну почати переговори з "ЛНР" і "ДНР".

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