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Украина сегодня трижды просила ввести "тишину" на Донбассе, но обстрелы не прекращаются

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 5 марта, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Однако обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.

Так, вблизи населенного пункта Пески боевики открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета, а у Авдеевки - со стрелкового оружия.

Также вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Марьинка. Оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из снайперского оружия.

В результате украинский военный получил огнестрельное ранение. Он был оперативно доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Его состояние оценивается как тяжелое.

"На месте происшествия работают представители военной части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка", - говорится в сообщении.

При этом украинская сторона СЦКК сообщила о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

"С целью немедленного прекращения огня СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "тишина". Однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 4 марта, боевики девять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Ранее сообщалось, что представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш не исключает новой эскалации ситуации на Донбассе. По его мнению, путем эскалации Россия попытается заставить Украину начать переговоры с "ЛНР" и "ДНР".

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