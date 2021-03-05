Украина сегодня трижды просила ввести "тишину" на Донбассе, но обстрелы не прекращаются

Так, вблизи населенного пункта Пески боевики открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета, а у Авдеевки - со стрелкового оружия.

Также вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Марьинка. Оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из снайперского оружия.

В результате украинский военный получил огнестрельное ранение. Он был оперативно доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Его состояние оценивается как тяжелое.

"На месте происшествия работают представители военной части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка", - говорится в сообщении.

При этом украинская сторона СЦКК сообщила о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

"С целью немедленного прекращения огня СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "тишина". Однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - говорится в сообщении.