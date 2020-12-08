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Україна нагадала майбутній голові ОБСЄ про "червоні лінії" щодо Донбасу

Новость на русском → Київ, Вівторок 08 грудня 2020 19:52
Україна нагадала майбутній голові ОБСЄ про "червоні лінії" щодо Донбасу Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов зустрівся з послом Швеції Тобіасом Тибергом. Обговорили безпекову ситуацію перед головуванням Швеції в ОБСЄ, яке почнеться 1 січня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба РНБО України.

Данілов нагадав представнику Швеції позицію України щодо мінських домовленостей, а саме - Росія повинна вивести війська з окупованих територій та повернути Україні контроль над кордоном. Україна готова на компроміси, за словами Данілова, але ніколи не перейде "червоні лінії".

"Ми разом з міжнародними партнерами прагнемо спільними зусиллями припинити війну", - наголосив він.

Тиберг, зі свого боку, пообіцяв, що Україна буде одним із пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ. Посол пообіцяв, що Швеція робитиме усе, аби захистити незалежність та цілісність інституцій ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше глав МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Донбас та Крим будуть серед головних питань ОБСЄ під головуванням Швеції. Кулеба також виступив за забезпечення моніторингу ОБСЄ на окупованих територіях Донбасу та в Криму.

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