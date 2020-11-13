Крим і Донбас будуть серед пріоритетів ОБСЄ в 2021 році, - Кулеба

Питання Криму та Донбасу будуть серед пріоритетів ОБСЄ під головуванням Швеції. Швеція головуватиме в організації у 2021 році.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

Пріоритети організації обговорювалися міністрами закордонних справ України та Швеції під час сьогоднішньої віртуальної зустрічі. Так, глава МЗС України Дмитро Кулеба виступив за забезпечення належного моніторингу ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму.

"Ми високо цінуємо готовність Швеції включити питання російської агресії на Донбасі та тимчасової окупації Криму до пріоритетів головування Швеції", - наголосив він.

Крім того, Кулеба запросив свою шведську колегу Анн Лінде, яка очолюватиме ОБСЄ у 2021 році, відвідати Україну.

"У нас є добра традиція, коли новий діючий голова ОБСЄ здійснює перший закордонний візит саме до України. В її продовження, буду радий вітати Анн Лінде в Києві на початку наступного року", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно в ОБСЄ назвали кількість загиблих цивільних в результаті бойових дій на Донбасі.

Крім того, представники ОБСЄ в ТКГ закликали Росію відновити пропуск населення через лінію розмежування на Донбасі до кінця тижня.