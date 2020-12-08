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Украина напомнила будущей главе ОБСЕ о "красных линиях" по Донбассу

Новина українською → Киев, Вторник 08 декабря 2020 19:52
Украина напомнила будущей главе ОБСЕ о "красных линиях" по Донбассу Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов встретился с послом Швеции Тобиасом Тибергом. Обсудили ситуацию с безопасностью перед председательством Швеции в ОБСЕ, которое начнется 1 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.

Данилов напомнил представителю Швеции позицию Украины относительно минских договоренностей, а именно - Россия должна вывести войска с оккупированных территорий и вернуть Украине контроль над границей. Украина готова на компромиссы, по словам Данилова, но никогда не перейдет "красные линии".

"Мы вместе с международными партнерами стремимся совместными усилиями прекратить войну", - подчеркнул он.

Тиберг, со своей стороны, пообещал, что Украина будет одним из приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ. Посол пообещал, что Швеция сделает все, чтобы защитить независимость и целостность институтов ОБСЕ.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Донбасс и Крым будут среди главных вопросов ОБСЕ под председательством Швеции. Кулеба также выступил за обеспечение мониторинга ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

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