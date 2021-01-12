У центрі Полтави сталась перестрілка, виїзди з міста перекрито

Поліція повідомила про стрілянину на вулиці Нижньомлинській в Полтаві. В результаті інциденту постраждала людина.

Про це повідомляє прес-служба поліції Полтавської області.

Під час конфлікту між чоловіками, один із них отримав вогнепальне поранення. Постраждалого госпіталізували.

"На часі поліція встановлює обставини інциденту та причетних до нього осіб", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Місцеве видання "Полтавщина" повідомляє, що у Полтаві сталась перестрілка між озброєними людьми. Станом на 13 годину поліція перекрила усі виїзди з міста.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці влаштували погоню за порушником правил дорожнього руху. В ході погоні один з правоохоронців здійснив декілька пострілів.

Також у Сумах 17 грудня на вулиці стався конфлікт між двома перехожими, який переріс у бійку та закінчився стріляниною. Тоді поліція проводила перевірки, з'ясовувала всі обставини події.

Також РБК-Україна писало, що у центрі Києва на вулиці Басейна сталась стрілянина. Представники приватної охоронної фірми затримали чоловіка після прибуття на місце.