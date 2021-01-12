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В центре Полтавы произошла перестрелка, выезды из города перекрыты

Автор: Анастасия Рокитна

Полиция сообщила о стрельбе на улице Нижнемлинской в Полтаве. В результате инцидента пострадал человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области.

Во время конфликта между мужчинами, один из них получил огнестрельное ранение. Пострадавшего госпитализировали.

"Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц", - говорится в сообщении пресс-службы.

Местное издание "Полтавщина" сообщает, что в Полтаве произошла перестрелка между вооруженными людьми. По состоянию на 13 часов полиция перекрыла все выезды из города.

Напомним, в Киеве правоохранители устроили погоню за нарушителем правил дорожного движения. В ходе погони один из правоохранителей осуществил несколько выстрелов.

Также в Суммах 17 декабря на улице произошел конфликт между двумя прохожими, который перерос в драку и закончился стрельбой. Тогда полиция проводила проверки, выясняла все обстоятельства происшествия.

РБК-Украина писало, что в центре Киева на улице Бассейная произошла стрельба. Представители частной охранной фирмы задержали мужчину после прибытия на место.

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