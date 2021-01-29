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Третій день снігопадів в Одесі: трамваї не ходять, продовжують розчищати трасу

Автор: Анастасія Рокитна

В Одесі вже третій день тривають снігопади, в роботі громадського транспорту збій. Дорожники продовжують розчищення снігових заметів в Одеській області.

Про це повідомляє видання "Думська".

Як повідомляється, відкрили проїзд легковим автомобілям по Київській трасі і в напрямку Рені, а ділянку дороги на Кучургани перекрито.

Також сьогодні вранці в Одесі через падіння дерева на контактну мережу на перехресті Пантелеймонівській і Канатній перестали ходити трамваї №5 і №28.

Фото: снігопад в Одесі (dumskaya.net)

У місті не вийшли на маршрути трамваї №20 та №21. На заміну на їх лінії відправили автобуси.

Нагадаємо, Україну продовжує засипати снігом. Через негоду на автодорозі М-05 Київ-Одеса утворився 30-кілометровий затор.

Зазначимо, синоптики повідомляли, що спостерігається переміщення циклону в центральні і північно-східні області. Наразі сильний снігопад у Києві.

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