Третій день снігопадів в Одесі: трамваї не ходять, продовжують розчищати трасу

В Одесі вже третій день тривають снігопади, в роботі громадського транспорту збій. Дорожники продовжують розчищення снігових заметів в Одеській області.
Про це повідомляє видання "Думська".
Як повідомляється, відкрили проїзд легковим автомобілям по Київській трасі і в напрямку Рені, а ділянку дороги на Кучургани перекрито.
Також сьогодні вранці в Одесі через падіння дерева на контактну мережу на перехресті Пантелеймонівській і Канатній перестали ходити трамваї №5 і №28.
У місті не вийшли на маршрути трамваї №20 та №21. На заміну на їх лінії відправили автобуси.
Нагадаємо, Україну продовжує засипати снігом. Через негоду на автодорозі М-05 Київ-Одеса утворився 30-кілометровий затор.
Зазначимо, синоптики повідомляли, що спостерігається переміщення циклону в центральні і північно-східні області. Наразі сильний снігопад у Києві.