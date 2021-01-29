ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Третій день снігопадів в Одесі: трамваї не ходять, продовжують розчищати трасу

Новость на русском → Одеса, П'ятниця 29 січня 2021 10:40
Третій день снігопадів в Одесі: трамваї не ходять, продовжують розчищати трасу Фото: снігопад в Одесі (dumskaya.net)
Автор: Анастасія Рокитна

В Одесі вже третій день тривають снігопади, в роботі громадського транспорту збій. Дорожники продовжують розчищення снігових заметів в Одеській області.

Про це повідомляє видання "Думська".

Як повідомляється, відкрили проїзд легковим автомобілям по Київській трасі і в напрямку Рені, а ділянку дороги на Кучургани перекрито.

Також сьогодні вранці в Одесі через падіння дерева на контактну мережу на перехресті Пантелеймонівській і Канатній перестали ходити трамваї №5 і №28.

Третій день снігопадів в Одесі: трамваї не ходять, продовжують розчищати трасуФото: снігопад в Одесі (dumskaya.net)

У місті не вийшли на маршрути трамваї №20 та №21. На заміну на їх лінії відправили автобуси.

Нагадаємо, Україну продовжує засипати снігом. Через негоду на автодорозі М-05 Київ-Одеса утворився 30-кілометровий затор.

Зазначимо, синоптики повідомляли, що спостерігається переміщення циклону в центральні і північно-східні області. Наразі сильний снігопад у Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Снігопад транспорт
NEWS
Погода в Україні погіршується: снігопади та штормовий вітер
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Погода в Україні погіршується: снігопади та штормовий вітер
DAILY
Вірус радикалізму. Хто протестує проти карантину в Європі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вірус радикалізму. Хто протестує проти карантину в Європі