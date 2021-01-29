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Третий день снегопадов в Одессе: трамваи не ходят, трассу продолжают расчищать

Новина українською → Одесса, Пятница 29 января 2021 10:40
Третий день снегопадов в Одессе: трамваи не ходят, трассу продолжают расчищать Фото: снегопад в Одессе (dumskaya.net)
Автор: Анастасия Рокитна

В Одессе уже третий день продолжаются снегопады, в работе общественного транспорта сбой. Дорожники продолжают расчистку снежных заносов в Одесской области.

Об этом сообщает издание "Думская".

Как сообщается, открыли проезд легковым машинам по Киевской трассе и в направлении Рени, а участок дороги на Кучурганы перекрыт.

Также сегодня утром в Одессе из-за падения дерева на контактную сеть на перекрестке Пантелеймоновской и Канатной перестали ходить трамваи №5 и №28.

Третий день снегопадов в Одессе: трамваи не ходят, трассу продолжают расчищатьФото: снегопад в Одессе (dumskaya.net)

В городе не вышли на маршруты трамваи №20 и №21. На замену на их линии отправили автобусы.

Напомним, Украину продолжает засыпать снегом. Из-за непогоды на автодороге М-05 Киев-Одесса образовалась 30-киллометровая пробка.

Отметим, синоптики сообщали, что наблюдается перемещение циклона в центральные и северо-восточные области. Сейчас сильный снегопад в Киеве.

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