Транспортний колапс в Україні: на дорогах снігові замети та затори

Через сильні снігопади в Україні утворився транспортний колапс. Спостерігаються перемети протяжністю близько 30 кілометрів, на трасі Київ-Одеса найскладніша ситуація.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В напрямку Одеси продовжуються роботи по вивільненню вантажівок. Рух легкового транспорту забезпечено у двох напрямках.

Наразі спостерігається невеликий сніг у Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській областях та Києві.

Від початку негоди відбуксували понад 900 транспортних засобів (з них 29 швидких допомог, 25 автобусів) та надано допомогу близько 800 особам.

На трасі Київ-Одеса є проблемна ділянка, на відрізку Знам’янка - Ревова спостерігаються перемети протяжністю близько 30 кілометрів.

В Одеській області заборонено рух вантажівок на автодорогах державного значення М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса-Кучурган.

В Миколаївській області обмежено рух великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове.

За даними Google Maps, наразі спостерігаються затори на в'їзді в Одесу.

Нагадаємо, в Україні на вихідні різко зміниться погода, будуть і снігопади, і дощі, і потепління до +4. Синоптики розповіли, яка буде погода від 30 січня по 1 лютого.

Зазначимо, в Україні продовжує діяти активний сніговий циклон.