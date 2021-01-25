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Тарифні протести дістались до Офісу президента, сталась штовханина

Автор: Анастасия Рокитна

У Києві місцеві жителі влаштували тарифний протест. Протестувальники під Офісом президента України виступають за зниження цін на газ.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Під ОП зібрались близько 200 людей. Люди вимагають зниження тарифу на газ.

В ході протесту сталась штовханина між правоохоронцями та протестувальниками.

Фото: штовханина на акції протесту в Києві (РБК-Україна)

Наразі ситуация під держбудівлею спокійна, на місці десятки правоохоронців, які контролюють ситуацію.

Раніше повідомлялось, що організаторами запланована акція в Києві під Офісом президента, яка закінчиться автопробігом до держдачі президента.

Через заплановані акції протесту в центрі столиці, у тому числі і в урядовому кварталі поліція і Національна гвардія перейшли на посилене чергування.

Нагадаємо, в Харківській, Полтавській, Житомирській та Херсонській областях відновились акції протесту через тарифи на газ.

Разом з тим, тарифний протест також проходить у Львові. Там місцеві жителі зібралися під стінами обласної державної адміністрації.

Зазначимо, з 1 січня облгази підняли тарифи на послуги з транспортування газу, а компанії-постачальники підняли ціни на газ для населення. У підсумку Кабмін прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Детальніше про тарифну кризу в країні читайте в матеріалі РБК-Україна "Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує".

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