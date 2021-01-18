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Суд виправдав догхантера Святогора, не знайшли складу злочину

Автор: Анастасия Рокитна

Шевченківський районний суд Києва виправдав догхантера Олексія Святогора. Його обвинувачували у закликах до розправи над бездомними тваринами.

Відповідне рішення прийняли сьогодні.

"Суд ухвалив визнати Святогора невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2 і 3 ст. 300 ККУ", - сказала суддя.

Суддя прийшла до висновку, що у його діях немає складу кримінального злочину.

"Достатньо допустимих та належних доказів у наявності у діяннях Святогора складу даних кримінальних правопорушень стороною обвинувачення наданих судом не встановлено", - зазначила суддя.

Нагадаємо, догхантера Святогора затримали 8 червня 2019 року. До того він був у розшуку. Основою для підозр стали численні інтерв’ю, де він розповідав, що годує отрутою бездомних собак.

Раніше РБК-Україна також повідомляло, що в серпні в Україні вперше арештували чоловіка за жорстоке поводження з тваринами.

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