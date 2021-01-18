UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Суд оправдал догхантера Святогора, не нашли состава преступления

Автор: Анастасия Рокитна

Шевченковский районный суд Киева оправдал догхантера Алексея Святогора. Его обвиняли в призывах к расправе над бездомными животными.

Соответствующее решение приняли сегодня.

"Суд постановил признать Святогора невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частями 2 и 3 ст. 300 ККУ", - сказала судья.

Судья пришла к выводу, что в его действиях нет состава уголовного преступления.

"Достаточно допустимых и надлежащих доказательств наличия в действиях Святогора состава данных уголовных правонарушений предоставленных стороной обвинения судом не установлено", - отметила судья.

Напомним, догхантера Святогора задержали 8 июня 2019 года. До того он был в розыске. Основанием для подозрений стали многочисленные интервью, где он рассказывал, что кормит ядом бездомных собак.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в августе в Украине впервые арестовали мужчину за жестокое обращение с животными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины животныедогхантеры