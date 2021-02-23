Сім років позбавлення волі: суд оголосив вирок Стерненку

Обвинувальний вирок за всіма статтями. Його засудили до 7 років і трьох місяців позбавлення волі у справі викрадення людини.

У активіста конфіскують половину майна. Його візьмуть під варту в залі суду.

Перед засіданням в суд не пускали вільних слухачів.

У січні суд відпустив Стерненка на поруки депутата "Голосу" Романа Лозинського і скасував домашній арешт.

Його адвокат Масі Наєм раніше повідомив, що Стерненка звинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством), ч. 1 ст. 263 КК України (носіння вогнепальної зброї).

"Найбільша санкція передбачена ч.2 ст. 187 КК: покарання позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Прокурори просять вісім років із конфіскацією майна", - повідомив він.