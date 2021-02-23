Семь лет лишения свободы: суд огласил приговор Стерненко

Обвинительный приговор по всем статьям. Его приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы по делу похищения человека.

У активиста конфискуют половину имущества. Его возьмут под стражу в зале суда.

Перед заседанием в суд не пускали свободных слушателей.

В январе суд отпустил Стерненко на поруки депутата "Голоса" Романа Лозинского и отменил домашний арест.

Его адвокат Маси Найем ранее сообщил, что Стерненко обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием), ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение огнестрельного оружия).

"Самая большая санкция предусмотрена ч.2 ст. 187 УК: наказание лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Прокуроры просят восемь лет с конфискацией имущества", - сообщил он.