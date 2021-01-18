Помпео про арешт Навального: впевнені в собі політичні лідери не бояться опозиції
Держсекретар США Майк Помпео також відреагував на затримання російського опозиціонера Олексія Навального. Він натякнув, що політичні лідери РФ бояться опозиції.
Про це Помпео написав у своєму Twitter.
Він заявив, що глибоко стурбований рішенням арештувати Навального, прийнятим в Росії.
"Упевнені в собі політичні лідери не бояться конкуруючих голосів і не бачать потреби застосовувати насильство або незаконно затримувати політичних опонентів", - написав Помпео.
Раніше майбутній радник з нацбезпеки при Байдена Джейк Салліван заявив, що Навальний повинен бути негайно звільнений, а винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова у відповідь заявила, що США повинні зайнятися проблемами у своїй країні.
РБК-Україна писало, що ввечері 17 січня Навального після затримання в аеропорту доставили у відділ поліції в Хімках під Москвою.