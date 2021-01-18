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Помпео про арешт Навального: впевнені в собі політичні лідери не бояться опозиції

Новость на русском → Понеділок 18 січня 2021 02:48
Помпео про арешт Навального: впевнені в собі політичні лідери не бояться опозиції Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Держсекретар США Майк Помпео також відреагував на затримання російського опозиціонера Олексія Навального. Він натякнув, що політичні лідери РФ бояться опозиції.

Про це Помпео написав у своєму Twitter.

Він заявив, що глибоко стурбований рішенням арештувати Навального, прийнятим в Росії.

"Упевнені в собі політичні лідери не бояться конкуруючих голосів і не бачать потреби застосовувати насильство або незаконно затримувати політичних опонентів", - написав Помпео.

Раніше майбутній радник з нацбезпеки при Байдена Джейк Салліван заявив, що Навальний повинен бути негайно звільнений, а винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова у відповідь заявила, що США повинні зайнятися проблемами у своїй країні.

РБК-Україна писало, що ввечері 17 січня Навального після затримання в аеропорту доставили у відділ поліції в Хімках під Москвою.

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