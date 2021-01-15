Стрільби та водіння бойових машин: бойовики на Донбасі активізували підготовку

Бойовики на Донбасі активізували бойову підготовку. Вони проводять практичні стрільби артилерійських і мінометних підрозділів, розрахунків протитанкових ракетних комплексів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"За інформацією Головного Управління розвідки МОУ, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей збройні формування Російської Федерації 11 січня цього року відновили інтенсивність заходів бойової підготовки у з’єднаннях і частинах 1-го та 2-го армійських корпусів", - сказано у повідомленні.

Противник на полігонах ОРДЛО проводив практичні стрільби артилерійських і мінометних підрозділів, розрахунків протитанкових ракетних комплексів, водіння бойових машин у складі підрозділів та збори з командирами рот і батарей.

"Окупанти активізували тренування артилерійських розрахунків з управління вогнем поблизу лінії зіткнення. У якості навчальних цілей використовувались позиції Об’єднаних сил", - додали у Міноборони.

Нагадаємо, 14 січня у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Поранення отримав один український військовий.

Як писало РБК-Україна, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала не менше 5 970 порушень режиму припинення вогню у Донецькій і Луганській областях з початку перемир'я 27 липня 2020 року.