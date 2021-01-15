Стрельбы и вождения боевых машин: боевики на Донбассе активизировали подготовку

Боевики на Донбассе активизировали боевую подготовку. Они проводят практические стрельбы артиллерийских и минометных подразделений, расчетов противотанковых ракетных комплексов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"По информации Главного управления разведки МОУ, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вооруженные формирования Российской Федерации 11 января этого года возобновили интенсивность мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1-го и 2-го армейских корпусов", - говорится в сообщении.

Противник на полигонах ОРДЛО проводил практические стрельбы артиллерийских и минометных подразделений, расчетов противотанковых ракетных комплексов, вождение боевых машин в составе подразделений и сборы с командирами рот и батарей.

"Оккупанты активизировали тренировки артиллерийских расчетов по управлению огнем вблизи линии соприкосновения. В качестве учебных целей использовались позиции Объединенных сил", - добавили в Минобороны.

Напомним, 14 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Ранение получил один украинский военный.

Как писало РБК-Украина, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала не менее 5970 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях с начала перемирия 27 июля 2020.