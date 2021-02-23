Сутички та підпал шин: у Львові влаштували протест через бізнес Козака
У Львові відбулась масова акція протеста, в ході якої стались сутички з правоохоронцями. Постраждали чотири поліцейських.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Місцеве видання ZAXID.net пише, що черговий пікет стався біля підприємств, які належать Тарасові Козаку і його однопартійцю з ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Акція відбулась на вулиці Городоцькій у Львові.
Правоохоронці повідомили, що на місці було близько 60 осіб, які кидали димові шашки та намагались підпалити шини. У результаті сутички травмовані четверо поліцейських, а у відділ поліції доставили шістьох активних учасників події.
Фото: протест у Львові (скрін відео)
За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, РНБО прийняла рішення про введення санкцій проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
Також президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким наклав санкцій на телеканали 112, ZIK і NewsOne і їх власника Козака. Глава держави підкреслив, що для введення санкцій були "залізобетонні аргументи".