Стало відомо, скільки дітей загинули від початку війни на Донбасі

В результаті збройного конфлікту на Донбасі загинули 152 дитини. Ще більше 73 тисяч дітей зазнали психологічного насильства.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Мамо, у нас війна". Як живуть діти, постраждалі від збройного конфлікту на Донбасі".
В Офісі омбудсмена повідомили РБК-Україна, що 73 332 дитини отримали статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. З них:
"Майже півмільйона дітей потребують гуманітарної допомоги. Зростає покоління, оточене насильством і страхом, що ставлять під загрозу їхнє майбутнє", - розповіли виданню в ЮНІСЕФ.