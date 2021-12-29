RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стало відомо, скільки дітей загинули від початку війни на Донбасі

Автор: Анастасія Рокитна

В результаті збройного конфлікту на Донбасі загинули 152 дитини. Ще більше 73 тисяч дітей зазнали психологічного насильства.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Мамо, у нас війна". Як живуть діти, постраждалі від збройного конфлікту на Донбасі".

В Офісі омбудсмена повідомили РБК-Україна, що 73 332 дитини отримали статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. З них:

  • 73 236 - зазнали психологічного насильства,
  • 95 - отримали поранення, контузію чи каліцтво,
  • 1 дитина стала жертвою сексуального насилля.
  • 152 - загинули.

"Майже півмільйона дітей потребують гуманітарної допомоги. Зростає покоління, оточене насильством і страхом, що ставлять під загрозу їхнє майбутнє", - розповіли виданню в ЮНІСЕФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас