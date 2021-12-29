Стало известно, сколько детей погибли с начала войны на Донбассе

В результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли 152 ребенка. Еще более 73 тысяч детей подверглись психологическому насилию.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Мама, у нас война". Как живут дети, пострадавшие от вооруженного конфликта на Донбассе ".

В Офисе омбудсмена сообщили РБК-Украина, что 73 332 ребенка получили статус пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Из них:

73 236 - подверглись психологическому насилию,

95 - получили ранения, контузию или увечье,

1 ребенок стал жертвой сексуального насилия.

152 - погибли.

"Почти полмиллиона детей нуждаются в гуманитарной помощи. Растет поколение, окруженное насилием и страхом, что ставит под угрозу их будущее", - рассказали изданию в ЮНИСЕФ.