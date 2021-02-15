На США обрушився крижаний шторм. В Орегоні оголосили надзвичайний стан

В американському штаті Орегон через зимовий шторм сотні тисяч людей залишилися без світла. У штаті оголосили надзвичайний стан.
Про це повідомляє The Associated Press.
Шторм накрив північно-захід Тихого океану льодом і снігом, залишивши без електрики понад 270 тисяч жителів Орегона, а також ускладнивши пересування по регіону.
Фото: крижаний шторм в США (twitter.com/Clypian)
Екстремальні умови, втрата електроенергії і проблеми з транспортом спонукали губернатора Орегона Кейт Браун оголосити надзвичайний стан у штаті.
Нагадаємо, 1 лютого 2021 року Національна метеорологічна служба США оголосила штормове попередження в Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Коннектикуті. Там був сильний вітер з поривами від 55 до 80 км/год.
Раніше повідомлялося, що в Беринговому морі вирував одна з найсильніших штормів, які коли-небудь бували в північній частині Тихого океану. Піднялися 18-метрові хвилі.
Також повідомлялося про сильний шторм у Великобританії. Після Британії шторм "Белла" пішов на територію Франції і Бельгії. Шторм приніс потужний вітер та сильний сніг.