На США обрушился ледяной шторм. В Орегоне объявили чрезвычайное положение

В американском штате Орегон из-за зимнего шторма сотни тысяч людей остались без света. В штате объявили чрезвычайное положение.
Об этом сообщает The Associated Press.
Шторм накрыл северо-запад Тихого океана льдом и снегом, оставив без электричества более 270 тысяч жителей Орегона, а также затруднив передвижение по региону.
Экстремальные условия, потеря электроэнергии и проблемы с транспортом побудили губернатора Орегона Кейт Браун объявить чрезвычайное положение в штате.
Напомним, 1 февраля 2021 года Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте. Там был сильный ветер с порывами от 55 до 80 км/ч.
Ранее сообщалось, что в Беринговом море был один из самых сильных штормов, которые когда-нибудь бывали в северной части Тихого океана. Поднялись 18-метровые волны.
Также сообщалось о сильном шторме в Великобритании. После Британии шторм "Белла" пошел на территорию Франции и Бельгии. Шторм принес мощный ветер и сильный снег.