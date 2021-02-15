На США обрушился ледяной шторм. В Орегоне объявили чрезвычайное положение

В американском штате Орегон из-за зимнего шторма сотни тысяч людей остались без света. В штате объявили чрезвычайное положение.

Об этом сообщает The Associated Press.

Шторм накрыл северо-запад Тихого океана льдом и снегом, оставив без электричества более 270 тысяч жителей Орегона, а также затруднив передвижение по региону. Фото: ледяной шторм в США (twitter.com/Clypian) Экстремальные условия, потеря электроэнергии и проблемы с транспортом побудили губернатора Орегона Кейт Браун объявить чрезвычайное положение в штате.