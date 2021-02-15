UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На США обрушился ледяной шторм. В Орегоне объявили чрезвычайное положение

Автор: Анастасия Рокитна

В американском штате Орегон из-за зимнего шторма сотни тысяч людей остались без света. В штате объявили чрезвычайное положение.

Об этом сообщает The Associated Press.

Популярные новости
В Киеве на детской площадке произошел взрыв, есть погибший 12 февраля 2021
На дорогу Киев-Чоп сошла лавина. Движение заблокировано (новость исправлена) 11 февраля 2021
В Мукачево произошла стрельба посреди улицы, есть пострадавший 13 февраля 2021
Киев закрывает школы, отменяет ярмарки и выводит спецтехнику: ситуация в столице из-за непогоды 10 февраля 2021
Боевики три раза обстреляли украинские позиции, силы ООС открывали ответный огонь 10 февраля 2021
Землетрясение в Японии: число пострадавших превысило 120 человек 14 февраля 2021
Истребители НАТО перехватили бомбардировщики России над Черным морем 11 февраля 2021
Киев засыпало снегом. В городе введено оперативное положение для транспорта 10 февраля 2021
Непогода обесточила более 60 населенных пунктов в Украине 13 февраля 2021
На Куреневке в Киеве провалился асфальт, движение перекрыто 11 февраля 2021

Шторм накрыл северо-запад Тихого океана льдом и снегом, оставив без электричества более 270 тысяч жителей Орегона, а также затруднив передвижение по региону.

Фото: ледяной шторм в США (twitter.com/Clypian)

Экстремальные условия, потеря электроэнергии и проблемы с транспортом побудили губернатора Орегона Кейт Браун объявить чрезвычайное положение в штате.

Напомним, 1 февраля 2021 года Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте. Там был сильный ветер с порывами от 55 до 80 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Беринговом море был один из самых сильных штормов, которые когда-нибудь бывали в северной части Тихого океана. Поднялись 18-метровые волны.

Также сообщалось о сильном шторме в Великобритании. После Британии шторм "Белла" пошел на территорию Франции и Бельгии. Шторм принес мощный ветер и сильный снег.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты Америкишторм
Читайте также
В Техасе столкнулись сотни автомобилей, есть погибшие и раненые
Байден закрыл проект строительства стены с Мексикой
Прогноз погоды