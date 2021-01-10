RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У США заарештували "вікінга", який штурмував Капітолій, і "викрадача" кафедри

Автор: Анастасия Рокитна

У США взяли під варту учасників штурму Капітолію. Серед арештованих Джейкоб Ентоні Чанслі, який прорвався до Конгресу з розфарбованим обличчям, хутряною шапкою і з рогами.

Про це повідомляє прес-служба Мінюсту США.

Чанслі взятий під варту за звинуваченнями, які включають насильницьке проникнення і хуліганство.

Поліція також затримала чоловіка з Флориди, який був сфотографований з кафедрою спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. 36-річний Адам Джонсон обвинувачується серед іншого у розкраданні державного майна та насильницькому проникненні.

Також серед обвинувачуваних є законодавець із Західної Вірджинії Деррік Еванс. Стверджується, що він опублікував в інтернеті відео, на якому він стоїть біля будівлі з прихильниками Трампа, а потім входить всередину.

Нагадаємо, у середу прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолія, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

Крім того, ФБР шукає учасників заворушень у США, а за інформацію про причетних до бомб, які були знайдені в Капітолії, обіцяють 50 тисяч доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати Америкиштурм