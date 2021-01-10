У США заарештували "вікінга", який штурмував Капітолій, і "викрадача" кафедри

У США взяли під варту учасників штурму Капітолію. Серед арештованих Джейкоб Ентоні Чанслі, який прорвався до Конгресу з розфарбованим обличчям, хутряною шапкою і з рогами.

Про це повідомляє прес-служба Мінюсту США.

Чанслі взятий під варту за звинуваченнями, які включають насильницьке проникнення і хуліганство.

Поліція також затримала чоловіка з Флориди, який був сфотографований з кафедрою спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. 36-річний Адам Джонсон обвинувачується серед іншого у розкраданні державного майна та насильницькому проникненні.

Також серед обвинувачуваних є законодавець із Західної Вірджинії Деррік Еванс. Стверджується, що він опублікував в інтернеті відео, на якому він стоїть біля будівлі з прихильниками Трампа, а потім входить всередину.

Нагадаємо, у середу прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолія, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

Крім того, ФБР шукає учасників заворушень у США, а за інформацію про причетних до бомб, які були знайдені в Капітолії, обіцяють 50 тисяч доларів.