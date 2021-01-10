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В США арестовали штурмовавшего Капитолий "викинга" и "похитителя" кафедры

Новина українською → Вашингтон, Воскресенье 10 января 2021 11:21
В США арестовали штурмовавшего Капитолий "викинга" и "похитителя" кафедры Фото: штурм Капитолия (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В США взяли под стражу участников штурма Капитолия. Среди арестованных Джейкоб Энтони Чансли, который прорвался в Конгресс с раскрашенным лицом, меховой шапкой и с рогами.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

Чансли взят под стражу по обвинениям, которые включают насильственное проникновение и хулиганство.

Полиция также задержала мужчину из Флориды, который был сфотографирован с кафедрой спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. 36-летний Адам Джонсон обвиняется среди прочего в хищении государственного имущества и насильственном проникновении.

Также среди обвиняемых есть законодатель из Западной Вирджинии Деррик Эванс. Утверждается, что он опубликовал в интернете видео, на котором он стоит возле здания с поклонниками Трампа, а затем входит внутрь.

Напомним, в среду сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Кроме того, ФБР ищет участников беспорядков в США, а за информацию о причастных к бомбам, которые были найдены в Капитолии, обещают 50 тысяч долларов.

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