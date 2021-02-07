Снігопад у Львові: скасовують авіарейси, в області заборонили рух вантажівок

У Львові через снігопади скасували низку авіарейсів. У Львівській області ввели обмеження на рух вантажівок в ніч на 8 лютого.
Про це повідомляють прес-служба Міжнародного аеропорту "Львів" та патрульної поліції Львівської області.
Так, у зв’язку з несприятливими погодними умовами, Служба автомобільних доріг у Львівській області ввела обмеження руху вантажного автомобільного транспорту на автомобільних дорогах державного значення Львівщини з 22:00 год. 7 лютого до 3:00 08 лютого. Великоваговий транспорт скеровують у визначені місця відстою та на стоянки АЗС.
Перелік доріг на яких вводиться обмеження руху:
Крім того, Міжнародний аеропорт "Львів" повідомив про скасування та перенесення низки рейсів через метеоумови. Зокрема, зміни стосуються таких рейсів:
Також авіакомпанія Pegasus Airlines перенесла рейси PGT420/421 зі Львова до Стамбула з 7 на 8 лютого. Pegasus Airlines виконуватиме їх за таким графіком:
РБК-Україна писало, що 8 та 9 лютого синоптики прогнозують хуртовини та значний сніг у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Будуть пориви вітру 15-20 м/с і на дорогах ожеледиця. На Закарпатті - сніг з дощем, ожеледь.
Нагадаємо, Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через прихід сильних морозів в Україну дала доручення розвернути пункти обігріву в регіонах.