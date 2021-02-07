Снегопад во Львове: отменяют авиарейсы, в области запретили движение грузовиков

Во Львове из-за снегопадов отменили ряд авиарейсов. Во Львовской области ввели ограничения на движение грузовиков в ночь на 8 февраля.
Об этом сообщают пресс-служба Международного аэропорта "Львов" и патрульной полиции Львовской области.
Так, в связи с неблагоприятными погодными условиями, Служба автомобильных дорог в Львовской области ввела ограничения движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения Львовской области с 22:00 час. 7 февраля в 3:00 08 февраля. Тяжеловесный транспорт направляют в определенные места отстоя и стоянки на АЗС.
Перечень дорог, на которых вводится ограничение движения:
Кроме того, Международный аэропорт "Львов" сообщил об отмене и переносе ряда рейсов из-за метеоусловий. В частности, изменения касаются таких рейсов:
Также авиакомпания Pegasus Airlines перенесла рейсы PGT420/421 из Львова в Стамбул с 7 на 8 февраля. Pegasus Airlines будет выполнять их по такому графику:
РБК-Украина писало, что 8 и 9 февраля синоптики прогнозируют метели и значительный снег в Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Будут порывы ветра 15-20 м/с и на дорогах гололедица. На Закарпатье - снег с дождем, гололед.
Напомним, Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций за приход сильных морозов в Украину дал поручение развернуть пункты обогрева в регионах.