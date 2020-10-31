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Смертельна ДТП на Майдані: водію повідомили про підозру

Новость на русском → Київ, Субота 31 жовтня 2020 00:19
Смертельна ДТП на Майдані: водію повідомили про підозру Фото: ДТП на Майдані незалежності (twitter.com/AMykhailovaA)
Автор: Инна Собора

Повідомлено про підозру 66-річному водію автомобіля, який вчинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України - порушення правил дорожнього руху, яке спричинило загибель двох і більше осіб.

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Наразі підозрюваний госпіталізований до лікарні, де перебуває під охороною. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 30 жовтня ввечері в Києві на Майдані незалежності відбулося масштабне ДТП.

Близько 16:00 водій позашляховика Land Rover, втративши контроль за керуванням автомобілем, виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності та здійснив наїзд на людей, що знаходилися біля зупинки громадського транспорту.

Далі автомобіль врізався в рекламний щит, після чого на проїжджій частині вул. Хрещатик протаранив декілька нерухомих авто, в яких також перебували люди.

В результаті автопригоди дві жінки 1941 року народження та 1990 року народження загинули на місці події. Ще троє людей (пасажири однієї з автівок, у тому числі 5-місячна дитина) отримали травми та були госпіталізовані.

РБК-Україна писало, що тест драгером на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові водія, що спричинив ДТП.

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