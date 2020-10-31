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Смертельное ДТП на Майдане: водителю сообщили о подозрении

Новина українською → Киев, Суббота 31 октября 2020 00:19
Смертельное ДТП на Майдане: водителю сообщили о подозрении Фото: ДТП на Майдане незалежности (twitter.com/AMykhailovaA)
Автор: Инна Собора

Сообщено о подозрении 66-летнему водителю автомобиля, который совершил масштабное дорожно-транспортное происшествие в центре Киева. Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил дорожного движения, которое повлекло гибель двух и более человек.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В настоящее время подозреваемый госпитализирован в больницу, где находится под охраной. Решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения.

Напомним, 30 октября вечером в Киеве на Майдане независимости произошло масштабное ДТП.

Около 16:00 водитель внедорожника Land Rover, потеряв контроль за управлением автомобилем, выехал на пешеходную зону Майдана Независимости и совершил наезд на людей, находившихся возле остановки общественного транспорта.

Далее автомобиль врезался в рекламный щит, после чего на проезжей части улицы Крещатик протаранил несколько стоящих машин, в которых также находились люди.

В результате дтп две женщины 1941 года рождения и 1990 года рождения погибли на месте происшествия. Еще трое людей (пассажиры одного из автомобилей, в том числе 5-месячный ребенок) получили травмы и были госпитализированы.

РБК-Украина писало, что тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови водителя, который спровоцировал ДТП.

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