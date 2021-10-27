Смертельна ДТП у Харкові: що відомо

Що сталося

Аварія сталася близько 20:45 на перехресті проспектів Героїв Сталінграда і Гагаріна. Водій Infiniti протаранив Chevrolet.

Автомобіль Infiniti на величезній швидкості пролетів на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з Chevrolet.

Від удару обидва автомобілі пролетіли кілька десятків метрів. На місці події відразу зібралося багато перехожих, прибули поліцейські і медики.

За даними поліції, в результаті аварії водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infifniti - двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина із важкими травмами доставлені до лікарні.

Фото: у Харкові сталася ДТП (t.me/hueviykharkov)

Водій Infiniti потрапив до реанімації, але незабаром його відпустили.

Хто був за кермом

Як пишуть місцеві ЗМІ, за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Харківський. Машину йому днями купили батьки. Хлопець з багатої сім'ї.

Разом з ним в салоні авто перебували ще троє осіб.

Відкрито справу

За фактом ДТП відкрили провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини).

Водія затримали. Відповідно до санкції статті йому загрожує до восьми років тюремного ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років або без такого. Слідчі дії тривають.