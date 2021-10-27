Смертельное ДТП в Харькове: что известно

В Харькове на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Гагарина произошло серьезное ДТП. Один человек погиб, трое травмированы.
Что известно об этой аварии, в материале РБК-Украина.
Авария произошла около 20:45 на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Гагарина. Водитель Infiniti протаранил Chevrolet.
Автомобиль Infiniti на огромной скорости пролетел на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet.
От удара оба автомобиля пролетели несколько десятков метров. На месте происшествия сразу собралось много прохожих, прибыли полицейские и медики.
По данным полиции, в результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infifniti - двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
Водитель Infiniti попал в реанимацию, но вскоре его отпустили.
Как пишут местные СМИ, за рулем Infiniti находился 16-летний Николай Харьковский. Машину ему на днях купили родители. Парень из богатой семьи.
Вместе с ним в салоне авто находились еще трое человек.
По факту ДТП открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека).
Водителя задержали. В соответствии с санкцией статьи ему грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Следственные действия продолжаются.