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Смертельна стрілянина у Харкові: поліція затримала підозрюваного

Автор: Инна Собора

Поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні вбивства в Шевченківському районі Харкова. Нападником виявився 50-річний чоловік.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Підозрюваного виявили та затримали за межами Харкова. На даний час його доставлено до Харківського районного управління поліції № 3 для проведення подальших слідчих дій.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають. Всі обставини злочину встановлюються.

Нагадаємо, інформація про стрілянину на провулку Отакара Яроша надійшла до поліції 22 лютого. В результаті стрілянини загинув чоловік.

В Харкові ввели в дію поліцейську операцію "Сирена".

Згодом правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 40-річний житель Харкова.

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