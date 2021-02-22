Смертельна стрілянина у Харкові: поліція затримала підозрюваного

Поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні вбивства в Шевченківському районі Харкова. Нападником виявився 50-річний чоловік.
Підозрюваного виявили та затримали за межами Харкова. На даний час його доставлено до Харківського районного управління поліції № 3 для проведення подальших слідчих дій.
Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Слідчі дії тривають. Всі обставини злочину встановлюються.
Нагадаємо, інформація про стрілянину на провулку Отакара Яроша надійшла до поліції 22 лютого. В результаті стрілянини загинув чоловік.
В Харкові ввели в дію поліцейську операцію "Сирена".
Згодом правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 40-річний житель Харкова.