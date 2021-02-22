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Смертельная стрельба в Харькове: полиция задержала подозреваемого

Автор: Инна Собора

Полицейские задержали подозреваемого в совершении убийства в Шевченковском районе Харькова. Нападавшим оказался 50-летний мужчина.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Подозреваемого обнаружили и задержали за пределами Харькова. В настоящее время он доставлен в Харьковское районное управление полиции № 3 для проведения дальнейших следственных действий.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления. По санкции статьи ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Напомним, информация о стрельбе на переулке Отакара Яроша поступила в полицию 22 февраля. В результате стрельбы погиб мужчина.

В Харькове ввели в действие полицейскую операцию "Сирена".

Впоследствии правохранители установили личность погибшего. Им оказался 40-летний житель Харькова.

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