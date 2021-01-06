ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ситуація в США: протестувальники прорвалися крізь оточення біля Капітолію

Новость на русском → Вашингтон, Середа 06 січня 2021 21:19
Ситуація в США: протестувальники прорвалися крізь оточення біля Капітолію Фото: протести в США (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Кілька сотень прихильників президента Дональда Трампа в ході протесту в США змогли прорвати металеві огорожі навколо Капітолію. Кілька протестуючих спробували дістатися до сходів Капітолію.

Про це повідомляє CNN.

За даними телеканалу, великій групі протестувальників все ж вдалося зайняти сходи Капітолія. Водночас поблизу нього стало набагато менше правоохоронців.

З прямих трансляцій з місця події видно, що зараз протестувальники в основному скандують лозунги та вступають в перепалки з поліцейськими.

Нагадаємо, сьогодні в США проходить засідання Конгресу щодо затвердження результатів виборів президента. Прихильники чинного президента Дональда Трампа організували акцію протесту поблизу Капітолія.

Як писало РБК-Україна, з будівель на території Капітолія почали евакуацію людей. За інформацією американських журналістів, правоохоронці виявили підозрілі пакунки.

Додамо, що прихильники Трампа вже намагалися прорватися до Капітолію, але спроба була невдалою та переросла у сутички з правоохоронцями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Сполучені Штати Америки протест
NEWS
Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США
DAILY
Світло в кінці тунелю. Як світ і Україна будуть прищеплюватися від коронавірусу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Світло в кінці тунелю. Як світ і Україна будуть прищеплюватися від коронавірусу