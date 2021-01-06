RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ситуація в США: перервано засідання Конгресу на тлі протестів

Автор: Анастасия Рокитна

У США перервали засідання обох палат Конгресу на тлі протестів. Протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомляють джерела CNN, поліція Капітолію запросила допомогу з боку інших правоохоронних структур у зв'язку з ситуацією, що склалася.

Нагадаємо, у столиці США Вашингтоні проходить масштабна акція протесту прихильників президента Дональда Трампа, які виступають за перегляд результатів виборів. Кілька протестуючих прорвалися до будівлі Капітолію. Вони б'ють вікна і ламають двері.

До цього кілька прихильників Трампа змогли прорвати металеві огорожі навколо Капітолію.

Також двох будівель на території Капітолію почали проводити евакуацію. За інформацією правоохоронців, на їх території виявили непізнані пакети. Після перевірки одну з будівель відкрили.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикипротестКонгресс США