Ситуація в Карабасі загострюється, Вірменія заявила про важкі бої

Після домовленості про перемир'я в Нагірному Карабасі ситуація погіршилася. Міністерство оборони Вірменії заявило про важкі бої в зоні конфлікту з Азербайджаном.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованесян.

Він повідомив про обстріли в регіоні.

"На південно-сході Арцаха йдуть важкі бої", - написав він.

У свою чергу, Міноборони Азербайджану знову повідомляє про обстріл прифронтового Агджабединського району. Однак, спростовує обстріл села Чанагчи.

"Поширена Вірменією інформація про нібито обстріл азербайджанською армією села Чанагчи Ходжалинського району (колишнього Аветараноц Аскеранського району) є безпідставною і хибною. Наші війська дотримуються нового режиму гуманітарного припинення вогню по всьому фронту", - йдеться в заяві Міноборони.

У той же час, Уповноважений з прав людини невизнаної Нагірно-Карабахської республіки повідомляє, що в результаті обстрілу азербайджанськими військами села Аветараноц загинув один місцевий житель і двоє отримали поранення.

Нагадаємо, сьогодні вночі Державний департамент США заявив про досягнення між сторонами нагірно-карабахського конфлікту домовленості про припинення вогню з гуманітарними цілями. Проте, сторони майже відразу звинуватили один одного в обстрілах.

Ще вранці Міністерство оборони Азербайджану повідомило про порушення перемир'я з боку Вірменії.

Зазначимо, Азербайджан узяв під контроль 18 населених пунктів в Карабасі перед перемир'ям.