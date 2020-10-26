У Карабаху набуло чинності третє перемир'я. Баку заявило про порушення

Вранці 26 жовтня набуло чинності третє перемир'я між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Міністерство оборони Азербайджану майже відразу заявило про зрив досягнутих у Вашингтоні домовленостей.

Про це йдеться у заяві азербайджанського Міноборони в Twitter.

Перемир'я в Нагірному Карабасі набуло чинності о 6:00 за київським часом.

"Попри оголошення нового режиму припинення вогню, Збройні сили Вірменії знову грубо порушили домовленість", - наголосили у відомстві.

Перед початком перемир'я прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на сторінці у Facebook пообіцяв, що вірменська сторона буде дотримуватися режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі.

"Як і було погоджено вчора у Вашингтоні за посередництва США, вірменська сторона з 8:00 буде дотримуватися повного режиму припинення вогню", - написав він.

Про чергове перемир'я між Вірменією та Азербайджаном стало відомо ввечері 25 жовтня. Домовленості були досягнуті під час візиту міністрів закордонних справ обох країн до США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, що Єреван та Баку погодилися дотримуватися чергового перемир'я в Нагірному Карабасі.