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Через сильні морози в Україні відкрили більше 4 тисяч пунктів обігріву

Автор: Олександр Білоус

Через сильні морози в Україні розгорнуто 4 тис. 227 пунктів обігріву. З них місцевим самоврядуванням - 4 тис. 200 стаціонарних пунктів, а ДСНС - 27 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається в повідомленні, усі пункти ДСНС встановлено із дотриманням всіх вимог санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки. Вони забезпечені засобами обігріву на твердому паливі, медичними аптечками та вогнегасниками. У пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників.

Нагадаємо, з початку прогнозованого зниження температурних показників, рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіонах розпочали свою роботу пункти обігріву. Це зроблено з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей.

Як повідомляло РБК-Україна, у суботу, 16 січня, Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18 градусів морозу. За даними Укргідрометцентру, місцями в північних областях до 21 градусів морозу, вдень до 10-16 градусів морозу. Протягом 17-18 січня холодна погода утримається.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" виключає введення графіку аварійних відключень (так звані "віялові відключення") через значне похолодання в Україні. Такі заходи наразі не плануються.

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