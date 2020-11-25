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В Швейцарії напали з ножем на двох жінок в торговому центрі

Автор: Анастасия Рокитна

Громадянка Швейцарії напала на двох жінок у торговому центрі Manor в Лугано. Прокуратура розцінює подію як "атаку, ймовірно з терористичними мотивами".

Про це повідомляє DW.

Одну з відвідувачок жінка вдарила ножем у горло. Постраждала у важкому стані. Нападниця вже була відома поліції, вона затримана. За попередніми даними, нападниця схопила одну з жертв за шию в той час, як вдарила другу ножем.

Перед нападом жінка вкрала ніж з відділення товарів для дому. Очевидці повідомляють, що під час атаки вона кричала, що належить до терористичного угруповання "Ісламська держава". Жінку зупинила пара відвідувачів, схопили її за волосся і утримували до прибуття поліції.

Нагадаємо, в кінці жовтня у Ніцці (Франція) чоловік арабської зовнішності напав на людей поблизу католицької церкви. В результаті нападу дві людини загинули, ще одна людина отримала поранення. Нападника затримали. В ході затримання він отримав кульове поранення.

Крім того, у французькому Ліоні невідомий стріляв у православного священника. Інцидент стався поблизу Грецької православної церкви на вулиці Сен-Лазар.

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